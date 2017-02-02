Ижевск, 2 февраля, 2017, 23:43 — ИА Регнум. Набсовет Госкорпорации Ростех рассмотрит вопрос о продаже пакета акций концерна «Калашников» в размере 26% минус одна акция частным акционерам — Андрею Бокареву, Алексею Криворучко и Искандеру Махмудову. В случае одобрения сделки доля частных акционеров в уставном капитале концерна вырастет до 75% минус одна акция, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Kalashnikov.com Цех концерна «Калашников»

С предложением приобрести пакет в госкорпорацию обратился акционер «Калашникова» ООО «Транскомплектхолдинг», которому в настоящее время принадлежит 49% акций.

В соответствии с действующим указом президента РФ, решение об отчуждении доли «Ростеха» в концерне «Калашников» будет вынесено на рассмотрение Наблюдательного совета госкорпорации и согласование правительства Российской Федерации.

Напомним, на прошлой неделе концерн сообщал о росте объема экспортных заказов, в связи с чем предприятие планирует увеличить штат сотрудников на 1,7 тыс. человек и перейти на работу в три смены.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2014 года была завершена сделка по продаже 49% акций концерна «Калашников» Андрею Бокареву и генеральному директору «Аэроэкспресса» Алексею Криворучко. В 2015 году Бокарев стал совладельцем «Ижмеха», который выпускает половину всего стрелкового оружия в России. Кроме того, по версии журнала Forbes, «Трансмашхолдинг» в 2014 году стал лидером государственного заказа, объем которого у компании составил 130,7 млрд рублей. В 2015 году компания упрочила свои позиции — по итогам тендеров РЖД о поставках на три года «Рослокомотив», торговый дом «Трансмашхолдинга», заключил контракты на 137,6 млрд рублей.