Ижевск, 2 февраля, 2017, 23:26 — ИА Регнум. В Удмуртии задержаны два чиновника министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Они подозреваются в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

«Следователем готовятся материалы для предъявления им обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — отметили в ведомстве.

В то же время в пресс-службе управления МВД Удмуртии уточнили, что задержаны трое — двое чиновников одного из региональных ведомств, в компетенцию которого входит контроль за состоянием транспортной инфраструктуры, и индивидуальный предприниматель. В отношении него также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Задержанные находятся в изоляторе временного содержания (ИВС).

В МВД подчеркнули, что максимальное наказание за указанные преступления составляет 7 лет лишения свободы.

Задержание произошло после обысков в кабинете исполняющего обязанности главы Миндортранса Удмуртии Алексея Горбачева, сообщает портал «Сусанин».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, осенью 2016 года был задержан замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александр Соловьев. В отношении чиновника возбуждены уголовные дела по ч. 1, 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и по ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Соловьев был заключен под стражу, однако уже в середине декабря прошлого года Октябрьский районный суд Ижевска изменил меру пресечения на домашний арест.

В ноябре, как информировали местные СМИ, прошли обыски в дорожных организациях региона. Так, прошел обыск в кабинете начальника автодорожного предприятия «Удмуртавтодор» Александра Корепанова. Также прошел обыск у депутата гордумы Ижевска, бывшего генерального директора ОАО «Автодормостпроект» Захара Милостивенко.