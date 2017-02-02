Киев, 2 февраля, 2017, 22:15 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) объясняют большие потери и обострение ситуации в Донбассе тактикой «прыжок лягушки», выбранной украинским командованием, сообщает Strana.ua.

U.S. Army Europe Images Солдат ВСУ

По мнению авторов Strana.ua, применяя тактику продвижения на сотню метров и закрепления на новом рубеже, украинские силовики смогли заблокировать дорогу между Горловкой и Донецком, после чего начались масштабные бои в районе Авдеевки.

По сообщению одного из военнослужащих 72-й бригады ВСУ, опубликованному изданием, такие методы продвижения являются нецелесообразными.

«Слишком много потерь из-за сотни метров никому не нужной пустой земли. Некоторые бойцы начинают «болеть» перед наступлением. В общем, находят любые отмазки, лишь бы не выдвигаться под огонь из-за наполеоновских планов штабистов», — цитирует Strana.ua.

В результате такого продвижения командование ВСУ получает повод отчитаться о квадратных километрах «освобожденной» территории, а украинские солдаты оказываются перед укрепленными позициями армии ДНР и ЛНР и гораздо чаще вступают в непосредственный огневой контакт.