Вашингтон, 2 февраля, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Решение Минфина США по санкциям против ФСБ России не является смягчением, заявил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Белый дом, Вашингтон

По его словам, указанное решение не является смягчением. Это уточнение санкций в отношении ФСБ России, введенных в декабре 2016 года после истерики в СМИ США по поводу «атак русских хакеров». Спайсер заявил, что для Минфина это является обычной практикой, когда уточнение действий санкций происходит после их введения.

Напомним, санкции Минфина США против ФСБ России были введены в 2016 году в ответ на пресловутые «кибератаки русских хакеров» во время выборов президента США, подтвердить и доказать которые Вашингтон до сих пор не может.