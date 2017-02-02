Чебоксары, 2 февраля, 2017, 21:18 — ИА Регнум. Обвинительным приговором завершилось уголовное дело по факту отравления в новочебоксарском детском саду в Чувашии 117 человек, из них 88 детей, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев. Перед судом предстала исполнявшая обязанности заведующей детсада.

Universitetssykehuset Nord-Norge Детский сад

Массовое отравление произошло в июне 2016 года. Следствием и городским судом установлено, что осужденная, исполняя обязанности заведующей детского сада и являясь лицом, ответственным за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, зная, что в пищеблоке эти нормы нарушаются, но никаких мер по их устранению не предпринимала. «В частности, не соблюдалась технология изготовления свекольного салата: свекла натиралась вручную с помощью терки, хотя для этих целей должна быть предусмотрена овощерезка для вареных овощей», — говорят в следственном управлении.

В результате после приема свекольного салата и суфле из отварной курицы 88 воспитанников детсада и 29 работников учреждения почувствовали недомогание и в период с 18 по 25 июня были госпитализированы в больницы Новочебоксарска и Чебоксар. У них были диагностированы либо сальмонеллезный энтерит, либо сальмонеллез, либо гастроэнтерит (в том числе тяжелой степени тяжести), или функциональное расстройство желудка. Согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, 60-ти детям и 25 взрослым был причинен легкий вред здоровью.

Исполнявшая обязанности заведующей детсада признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание и отравление людей). Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения права занимать руководящие должности в образовательных и муниципальных учреждениях. Приговор суда не вступил в законную силу.

Кроме того, в администрацию Новочебоксарска внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших преступления.

Напомним, ранее массовое отравление детсадовцев произошло в Чувашии в сентябре 2008 года. С 20 по 22 сентября в одном из детсадов Чебоксар среди воспитанников зарегистрировано 18 случаев острой кишечной инфекции. По результатам исследования проб, изъятых на пищеблоке, были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.