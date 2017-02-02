Краснодар, 3 февраля, 2017, 00:41 — ИА Регнум. В Краснодарском крае сотни многодетных семей годами не имеют возможности построить дома на выделенных властями бесплатных земельных участках. Дело в том, что коммуникации к участкам не подведены. Борьбу за коммунальные ресурсы граждане самостоятельно вели в течение четырех лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ 3 февраля, в июле прошлого года к решению вопроса подключились общественники.

Борис Заболоцкий. Семья. 2012

Участки земли в пригороде Краснодара — в станице Старокорсунская, хуторе Октябрьский и поселке Лазурный — 555 многодетных семей получили еще в 2012 году. Причем электрические сети к ним протянуты не были. А проведение света к одному дому обходится в более чем в 1 млн рублей — эта сумма непомерна для семей с детьми.

Летом общественники обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Глава региона дал поручение разобраться в ситуации и решить вопрос с коммуникациями выделенных участков. Однако с этого времени проблема оставалась в подвешенном состоянии — органы власти не могли определить, кто же именно должен исполнить поручение.

«Мы просим элементарного — подведения электричества к участкам, которые нам были выданы, ведь срок на строительство и приватизацию всего пять лет. А на сегодня он уже истекает», — отметила многодетная мать из станицы Старокорсунская Ольга Беседина.

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Более 620 многодетных семей Краснодара наделят земельными участками

В настоящее время дело сдвинулось с мертвой точки. На последнем заседании в реготдлении ОНФ алгоритм работы наконец-то был определен. Мэрия Краснодара направит заявку в энергосбытовую компанию с просьбой включить данные участки в инвестиционную программу 2017 года. В апреле заявка должна быть утверждена. По словам сотрудников компании, до конца текущего года проектно-сметная документация будет готова. А сами работы по подключению начнутся работы только 2018 году.

Напомним, уже в конце января 2017 года городская дума Краснодара приняла решение о выделении 628 земельных участков многодетным семьям. Участки, предназначенные горожанам, которые имеют трех и более детей, расположены в поселке Пригородном. Впервые они будут распределяться по новому порядку — в присутствии специально созданной комиссии. Средняя площадь каждого надела земли составит 900 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, земельные участки многодетным семьям в Краснодаре начали предоставлять с сентября 2011 года. Площадь участков — от 600 до 1000 кв. метров. Всего поэтапно было выделено более 1,8 тыс. участков, в том числе: 112 — в хуторе Копанском, 555 — в станице Старокорсунской, 256 — в хуторе Октябрьском, 114 — в хуторе Новом, в поселке Лазурном — 804.