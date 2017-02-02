Вашингтон, 2 февраля, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Сенатор Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа оказать помощь Украине, чтобы она могла защитить себя от действий России, сообщает 2 февраля Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Маккейн

«Я призываю вас реализовать в текущем, 2017 году полномочия, предоставленные вам в соответствии с Законом о национальной обороне, и направить летальное оружие Украине для защиты своей территории…» — заявил Маккейн.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Маккейн призвал президента США Дональда Трампа не отменять санкции против России и выразил надежду, что президент опровергнет слухи о «безрассудной» отмене санкций.