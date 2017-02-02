Минск, 2 февраля, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Белоруссии Александр Суриков внес ясность в ситуацию с восстановлением пограничного контроля на российско-белорусской границе. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 2 февраля.

Советский плакат «Границу СССР охраняет весь советский народ!»

Напомним, ранее сегодня стало известно, что ФСБ России восстанавливает пограничную зону на российско-белорусской границе. В Минске это заявление восприняли в штыки и назвали противоречащим соглашениям между Москвой и Минском об открытых границах. Кроме того, белорусская сторона напомнила о Союзном государстве России и Белоруссии, которое также предусматривает открытость границ двух стран.

Но, как оказалось, речь идет об установлении пограничного контроля на российско-белорусской границе только для граждан третьих стран. Посол Суриков пояснил, что Москва приняла решение установить зону пограничного контроля на российско-белорусской границе для того, чтобы пресечь возможность пересечений границы гражданами третьих стран, которые получают возможность безвизового въезда на срок до пяти дней в Белоруссию через Национальный аэропорт Минск.

Суриков подчеркнул, что Россия уважает суверенитет Белоруссии, но настороженно относится к решению Минска о предоставлении безвизового режима при въезде через Национальный аэропорт гражданам из 80 стран. «Мы не говорим, что это плохо или хорошо. В Россию, положим, без виз въезжают граждане более ста стран. Но не сразу же», — пояснил дипломат.

Он пояснил, что граждане третьих стран, которые должны пересекать российско-белорусскую границу только через международные автомобильные пункты пропуска, на данный момент обладают возможностью въехать на территорию России, минуя эти пункты пропуска.

Посол Российской Федерации в качестве примера привел ситуацию с гражданами Грузии. У России с Грузией визовый режим, а у Белоруссии — безвизовый. Таким образом, граждане Грузии могут свободно попасть в Белоруссию, а оттуда на самолёте или автомобиле попасть в Россию без всякой визы.

«Мы пока на это дело смотрим в прищур, но уже в аэропортах начинаем за гражданами третьих стран тоже присматривать. Надо же визу иметь», — заметил Суриков.

При этом Суриков подчеркнул, что для граждан России и Белоруссии ситуация с пограничным контролем никак не изменится. Дипломат отметил, что белорусы и дальше смогут собирать грибы в Смоленских лесах, но теперь им лучше брать с собой паспорт. Также Суриков добавил, что пограничный контроль не появится в поездах.

Однако, Суриков заметил, что граждан третьих стран, въезжающие в Россию на поезде из Белоруссии, тоже нужно будет «пощупать», так как в мире неспокойно и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никуда не делось.