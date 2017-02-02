Вашингтон, 2 февраля, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Власти США ослабили санкции, введенные против Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Об этом свидетельствует документ под названием «Генеральная лицензия номер 1», опубликованная сегодня, 2 февраля, санкционным подразделением министерства финансов США.

RIA Novosti Сотрудники ФСБ России

Согласно этому документу, впредь, за определенными исключениями, разрешаются «все сделки и действия» с участием Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Оказывается, такие «сделки и действия» были запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Напомним, США ввели санкции против России после возвращения в состав РФ Крыма и начала конфликта в Донбассе. Санкции включают себя персональные ограничения для ряда российских граждан, а также секторальные ограничения против российской экономики. После введения санкций российско-американские отношения скатились до уровня времен холодной войны.

С приходом к власти в США президента Дональда Трампа, появилась надежда на восстановление российско-американских отношений. Советник президента США Киллиан Конвей заявила, что администрация Трампа рассматривает вопрос о снятии антироссийских санкций.