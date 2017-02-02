Калуга, 2 февраля, 2017, 19:25 — ИА Регнум. Сегодня, 2 февраля, в тестовом режиме заработали пункты взимания платы на автомобильной трассе М3 «Украина» в Калужской области. Однако плату за проезд по участку этой федеральной автодороги с 124 по 173 км с водителей станут брать с марта 2017 года, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в «Росавтодоре».

Фото пресс-службы правительства Калужской области Пункт взимания платы на автотрассе М3 «Украина»

Пункты взимания платы на автотрассе М3 «Украина» расположены на 136 км и 168 км, съезды с трассы на альтернативный участок находятся на 107 км в районе калужского города Белоусово и 173 км на съезде в город Калуга.

Для обеспечения пользователей электронными средствами регистрации проезда на участке оборудованы Центры продаж и обслуживания. Согласно информации сайта «Росавтодор» проезд по платному участку 124−150 км для легковых автомобилей будет стоить в 07:00—00:00 — 50 руб, в 00:00—07:00 — 25 руб. На участке 150−173 км — 40 руб. и 20 руб., соответственно. Скидка на проезд составит 20% при использовании транспондера (передатчик, который устанавливается вмашине).

Напомним, федеральная автомагистраль М-3 «Украина» образует крупный транспортный коридор, связывающий Москву и Киев, и играет важную роль в социально-экономическом развитии калужского региона. По статистике «Росавтодора», в общем объеме транспортных перевозок на этом участке 17% приходится на грузовые перевозки, 33% — служебные и 32% — личные поездки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реконструкция автотрассы М3 «Украина» началась в 2015 году. Работы ведутся на участке 124−194 км. Здесь устроена дорожная одежда капитального типа. Расчетный срок ее службы — 12 лет.

На отметке 170 км построен экодук, предназначенный для перехода диких животных в местах их постоянной миграции. Этот надземный экодук — первое искусственное сооружение подобного рода в России. Для предотвращения выхода на проезжую часть животных также устроены защитные сетки (ограждающий забор) вдоль полосы отвода дороги и транспортных развязок. Высота сетки два метра. Общая протяженность забора, включая съезды развязок, составляет 96 915 метров.

На автодороге также построен новый мост через реку Угру, три путепровода на транспортных развязках и три путепровода для связи разобщенных территорий в разных уровнях. Для ликвидации нерегулируемых пешеходных переходов в одном уровне построено два надземных пешеходных перехода: на 129 км (поселок Ерденево) и 143 км (поселок Детчино).