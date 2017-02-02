Киев, 2 февраля, 2017, 19:18 — ИА Регнум. В Донбассе подразделения ВСУ и армии ДНР/ЛНР продолжают вести боевые действия с применением артиллерии калибров 152 и 122 мм, танков, БТР, минометов калибра 120 и 80 мм, а также всего спектра стрелкового вооружения. Данную информацию 2 февраля подтверждают заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, спикер министерства обороны Украины по делам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

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Так, замначальника управления НМ ДНР Басурин отметил, что за прошедшие сутки погиб один боец ДНР, еще один ранен в результате обстрелов со стороны ВСУ. «Потери армии ДНР за сутки составили: один убитый и один раненый», — сказал Басурин.

По его словам, обстановка в регионе остается крайне напряженной. В частности подразделения ВСУ 1 617 раз обстреляли позиции ДНР в населенных пунктах Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Красный Партизан, Озеряновка, Доломитное, Михайловка, Зайцево, Железная Балка, Крутая Балка, Спартак, Яковлевка, Александровка, Старомихайловка, Сигнальное, Докучаевск, Петровское, Новоласпа, Октябрь, Белая Каменка, Саханка, Ленинское и Коминтерново.

«Тяжелая артиллерия применялась 374 раза, реактивные системы залпового огня — 40 раз, минометы различного калибра — 429 раз, БМП — 53 раза, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 721 раз. Обстрелам ВСУ подверглись почти все населенные пункты, находящиеся вдоль линии соприкосновения… Наибольшие разрушения получили: — в Макеевке — 17 домов и домостроений; — в Киевском районе Донецка — три дома; — в Ясиноватой — технические цеха железнодорожного депо и железнодорожной станции; — в селе Дзержинское Новоазовского района полностью разрушен жилой дом. От огня украинской артиллерии получили осколочные ранения семь человек, из них трое в Донецке, один в Макеевке и двое в Коминтерново», — добавил Басурин.

Он сообщил, что украинские силовики продолжают концентрировать свои силы в районе Авдеевки для ведения наступательных действий. «Выявлено усиление 72 бригады батальонной тактической группой 25 одшбр, националистами ДУК «Правый сектор» (боевое крыло одноименной запрещенной в России радикальной группировки), «Азова» и «Днепр-1». Общее количество сил и средств противника на данном участке составляет: до 10 рот пехоты, до 15 танков, до 20 БМП и 16 минометов. При этом отмечается передислокация тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня противника ближе к линии боевого соприкосновения, что отмечается международными наблюдателями. Нашей разведкой зафиксированы факты применения тяжелых вооружений с территорий детских садов, школ и района Авдеевкого коксохимического завода. Украинские войска продолжают использование мирных жителей в качестве «живого щита», что подтверждают сами граждане дачных поселков», — уточнил Басурин.

Представитель НМ ДНР также проинформировал, что вчера жители Авдеевки распространили фото и видео, сделанные днем, на которых рядом с танками ВСУ в жилом секторе, по ул. Молодежная, 20, наблюдатели СММ ОБСЕ мило беседуют с украинскими солдатами. Басурин обвинил наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в том, что они «покровительствуют» украинским войскам.

«У нас формируется впечатление, что отдельные представители ОБСЕ способствуют обострению ситуации, информируя ВСУ когда им наносить удары, чтобы поразить объекты жизнеобеспечения Донбасса, и когда обстреливать ремонтные бригады, которые пытаются устранить аварии по обеспечению крупных городов региона электро-, газо‑ и водоснабжением. В связи с выявленным вопиющим фактом нарушения мандата миссии просим руководство СММ ОБСЕ во главе с Себастьяном Курцем провести тщательное разбирательство и заставить своих подчиненных объективно освещать обстановку в Донбассе, исключив факты сокрытия военных преступлений украинской власти против мирного населения», — подытожил Басурин.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала снайперские обстрелы позиций ополчения в Попаснянском районе, а также обстрел из РПГ в пос.Молодежный.

«В районе населенного пункта Катериновка зафиксирована работа снайперской группы, которая несколько раз открывала огонь в направлении позиций Народной милиции… Вечером, 1 февраля, украинские силовики обстреляли Молодежный, входящий в состав Первомайского горсовета. В результате попадания полностью уничтожен жилой дом, в котором на момент обстрела находилась хозяйка — пожилая женщина. По уточненной информации, огонь по частному сектору открыла украинская диверсионная группа при попытке прорваться в село», — рассказал Марочко.

Он заверил, что пострадавшей женщине была оказана медицинская помощь, после которой она была доставлена в одну из больниц. Марочко отметил, что ВСУ продолжают нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями. «В зоне ответственности 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе н.п. Луганское вскрыто нахождение 120-мм миномета, предназначенного для совершения провокационных действий. Со стороны н.п. Желтое в направлении н.п. Счастье отмечено перемещение колоны бронетехники в составе 10 ед. БМП и восьми грузовых автомобилей с боеприпасами. В зону ответственности 14-й бригады ВСУ на позиции в районе н.п. Валуйское прибыла колонна военной техники в составе двух танков, пяти БМП и трех грузовых автомобилей с личным составом и боеприпасами. Кроме того, в зону ответственности 93-й бригады ВСУ на позиции в районе н.п. Муратово прибыла колонна военной техники, в которой находились четыре грузовых автомобиля с боеприпасами и три топливозаправщика», — сообщил Марочко.

Он подчеркнул, что вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что украинское военное руководство не намерено соблюдать достигнутые соглашения о соблюдении режима прекращения огня и отведении запрещенного вооружения, а наоборот, прилагает все усилия для дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе. Марочко также рассказал, что сотрудники СБУ пытались склонить к сотрудничеству бойца ЛНР, угрожая убийством его матери, задержанной на подконтрольной Киеву территории в районе Станицы Луганской.

«Одновременно с обострением ситуации на линии фронта, украинские спецслужбы пытаются подорвать ситуацию в республике изнутри. В очередной раз повторяется ситуация, когда на военнослужащих НМ ЛНР пытаются влиять через родителей. На днях к руководству НМ ЛНР обратился военнослужащий Первого Казачьего полка Александр Коломиец с сообщением о том, что в Станице Луганской задержана его мать, которая отправилась на территорию, подконтрольную Украине, по личным делам, а именно для получения пенсии», — сказал военный.

По словам Марочко, инцидент произошел 30 января, когда женщину задержали на украинском КПП «Станица Луганская» якобы за транспортировку контрабанды. Задержанную пенсионерку отправили в Лисичанское отделение СБУ, где после допроса связались с Александром и, пригрозив смертью матери, пытались склонить к сотрудничеству. После переговоров, которые длились практически сутки, и получения от Александра согласия на сотрудничество, женщину отпустили. Коломиец уточнил, что сотрудники СБУ требовали от него информацию, содержащую военную и государственную тайну.

В свою очередь, спикер МОУ по делам АТО Александр Мотузяник проинформировал, что за минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военных погибли, 14 — получили ранения, шесть — травмы. Он сообщил, что наиболее напряженная обстановка сохраняется под Авдеевкой (Донетчина, под контролем ВСУ). При этом ВС ДНР усиленно обстреливают из тяжелого вооружения позиции ВСУ под Попасной, Авдеевкой, на участке фронта позиция «Шахта Бутовка» — Пески, в Красногоровке, в Докучаевске и у Азовского моря.

«По предварительной оценке за период с 29 января в Авдеевке от вражеских обстрелов погиб один и ранены восемь гражданских. Повреждено 40 частных домов и шесть квартир. Чтобы избежать гуманитарной катастрофы в городе, украинские военные развернули 10 полевых кухонь, организовали работу пунктов питания и доставили жителям Авдеевки 5 тонн бутилированной воды. Кроме того, подразделения ВСУ наладили процесс поставки дров и находятся в готовности развернуть при необходимости дополнительные пункты обогрева», — рассказал Мотузяник.

По его словам, войска ДНР усилили огневое давление на фланговую позицию ВСУ в районе «Шахта Бутовка». Вчера там продолжились многочасовые танковые обстрелы со стороны Спартака (под контролем ДНР). С самого поселка противник вел огонь из минометов, пушек и «Градов». Очень неспокойно вчера было на Светлодарской дуге, в Зайцевом, Верхнеторецком и Песках. «На всех этих рубежах противник также применяет тяжелое вооружение, пытаясь рассеять украинские силы и отвлечь внимание командования от направления главного удара», — сказал полковник.

Мотузяник также проинформировал, что на Мариупольском направлении ВС ДНР обстреляли из минометов позиции ВСУ в Красногоровке, Марьинке и Богдановке, а в Новогригоровке — из БМП. «По всему фронту прокатилась волна вражеских провокаций с использованием как стрелкового оружия, так и пушек, и минометов… Под Богдановкой противник использовал минометы, в Гранитном и Широкино — 122-мм пушки, в Водяном — также орудия и «Град», — рассказал спикер штаба МОУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Мотузяник заявил, что за прошедшие сутки в результате ведения боевых действий один украинский военнослужащий погиб, 18 солдат ВСУ — ранены. «Это (гибель бойца — прим. ИА REGNUM ) произошло в Тоненьком в результате вражеского артобстрела. Также 18 военнослужащих получили ранения, в том числе 15 — в Авдеевке. По одному воину были ранены в Луганском, Зайцевом и Талаковке», — уточнил Мотузяник.

Напомним, 2 февраля назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отметил, что противоборствующие стороны ведут переговоры по установлению в Авдеевке «режима тишины». «Сейчас тишина, пока не бахают. К сожалению, восстановительных работ сегодня не было, хотя бригады вышли на исходные позиции. Готовы были и ремонтники, и саперы работать, и ОБСЕ была, но обстреляли бригаду, и, в принципе, ретировалась ОБСЕ. И я думаю, сегодня уже ничего не будет. Мы сейчас ведем переговоры, чтобы завтра было тихо. Звонил президент, я ему доложил по поводу ситуации, он снова включает все средства, чтобы завтра тишина была», — пояснил чиновник.

Ранее, 26 августа в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в Донбассе с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (десятый по счету режим прекращения огня с 2014 года).