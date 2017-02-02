Рыбинск, Ярославская область, 2 февраля, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Рыбинский городской суд Ярославской области рассмотрел уголовное дело в отношении 54-летнего врача-терапевта. Он признан виновным в хулиганстве, совершенном с применением оружия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

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Мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел во двор с травматическим оружием. Проходя мимо 32-летнего ранее незнакомого мужчины он беспричинно произвел выстрел в его сторону. Его действия были замечены соседкой, которая вызвала сотрудников полиции. Прибывшие по вызову сотрудники полиции проследовали в квартиру по месту жительства подсудимого. На требование сотрудников полиции открыть дверь и сдать оружие подсудимый произвел 3 выстрела, в результате которых один из сотрудников полиции получил травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с мужчины компенсацию материального и морального вреда, причиненного потерпевшим.