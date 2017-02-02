Астана, 2 февраля, 2017, 19:03 — ИА Регнум. Нарушения на миллиарды тенге выявил Счетный комитет в работе АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», в том числе по проектам, связанным со строительством путей на ж/д-участке «Алматы-Шу» (Алма-Ата — Чу), строительством паромного комплекса в порту Курык, развитием СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота» (специальная экономическая зона — ИА REGNUM ). Об этом по итогам аудита деятельности фонда сообщил сегодня, 2 февраля, Счетный комитет республики.

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Комитетом была проанализирована эффективность фонда по бюджетной программе «Увеличение уставного капитала АО «ФНБ «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики». В рамках этой программы фонду было выделено 93 048,2 млн тенге (17,3 млрд рублей) — для пополнения уставного капитала и реализации 4 проектов: «Строительство вторых путей на участке «Алматы-Шу», «Строительство паромного комплекса в порту Курык и эксплуатация универсальных грузопассажирских паромов», «Строительство железнодорожной линии Боржакты-Ерсай», «Создание и комплексное развитие СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота».

Из-за того, что аудит выявил «недостижение прямых и конечных результатов по всем 4 проектам», сроки их реализации продлены до конца 2017 года.

Комитет приводит информацию о том, какие именно нарушения были допущены и во сколько они обошлись бюджету.

Из доклада Счетного комитета:

«Реализация проектов «Строительство железнодорожной линии Боржакты-Ерсай» и «Строительство вторых путей на участке «Алматы-Шу», предусмотренная до июня и ноября 2016 года, соответственно, осуществлялась с 2015 года без утвержденной проектной (проектно-сметной) документации на общую сумму 34 400,0 млн тенге (6,4 млрд рублей — здесь и далее прим. ИА REGNUM ). Более двух третей от общего объема работ по реализации проекта «Строительство паромного комплекса в порту Курык и эксплуатация универсальных грузопассажирских паромов» на общую сумму 25 241,5 млн тенге (4,7 млрд рублей) переданы ТОО «Концерн «Найза-Курылыс» субподрядным организациям, что превышает норматив на 4 060,2 млн тенге (754,5 млн рублей). Для обеспечения исполнения договора о закупках комплексных работ по объекту «Создание и комплексное развитие СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота» была представлена ненадлежащая банковская гарантия от АО «Capital Bank Kazakhstan» на сумму 129,5 млн тенге (209,9 млн рублей), долгосрочный рейтинг которого ниже предусмотренного допустимого уровня («В-» по Standard&Poor's)».

Притом что не было утвержденной проектной (проектно-сметной) документации, нацкомпания «Казахстан Темир Жолы» и управляющая компания СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота» систематически меняла локальные сметы уже после того, как выполненные работы были оплачены, меняя суммы в сторону увеличения или уменьшения или даже полного исключения, отмечает комитет.

Нарушения выявили и в работе ФНБ по выполнению программы вывода пакета акций дочерних и зависимых организаций АО «ФНБ «Самрук-Қазына» на рынок ценных бумаг (по программе «Народное IPO») в 2011—2015 годах.

«К Программе привлечено 47% от планировавшегося к участию количества физических лиц, требуемый ежегодный рост объема капитализации рынка акций Казахстанской фондовой биржи в период с 2011 по 2015 год не наблюдался. Предусмотренное Программой «Народное IPO» привлечение средств от размещенных акций в целях дополнительного финансирования компаний меньше запланированного показателя почти в два раза. Несмотря на внесение в октябре 2014 года корректировок в целевые индикаторы и пролонгацию сроков реализации Программы «Народное IPO», в июле 2016 года документ был поставлен на утрату. Затраты на услуги консультантов по размещению на фондовом рынке акций компаний АО ФНБ «Самрук-Қазына», а также по проведению информационно-разъяснительной кампании в рамках Программы «Народное IPO» в 2011—2015 годах составили 2 210,0 млн тенге (410,7 млн рублей). Между тем, результаты консультационных услуг не могут быть использованы при реализации следующего этапа мероприятий по размещению акций компаний, входящих в группу Фонда (не ранее 2018 года), вследствие утери актуальности», — констатирует Счетный комитет.

В этой части работы ФНБ из 95 млрд 258,1 млн тенге (17,7 млрд рублей), по которым проходила проверка, сумма 1 530,6 млн тенге (284,4 млн рублей) отнесена комитетом к «финансовым нарушениям», а 1 385,5 млн тенге (257,5 млн рублей) — к деньгам, потраченным «без достижения итогового результата Программы «Народный IPO».

Также комитет доложил о 6 системных недостатках и 16 процедурных нарушениях на сумму 86 129,4 млн тенге (16 млрд рублей), что составляет львиную долю объема средств, по которым проведен аудит.

По сравнению с приведенными цифрами те суммы, что удалось вернуть государству, выглядят мизерными.

«В ходе государственного аудита восстановлено 50,2 млн тенге (9,3 млн рублей), в том числе посредством выполнения работ — 34,6 млн тенге (6,4 млн рублей), восстановления по учету — 13,9 млн. тенге (2,6 млн рублей), а также путем перечисления штрафных санкций — 1,7 млн. тенге (316 тыс. рублей)», — отчитался комитет.

Материалы государственного аудита в отношении ряда должностных лиц направлены в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, для принятия процессуальных решений.

По итогам аудита комитет выдал рекомендацию правительству — внести изменения в соответствующие кодексы (об административных правонарушениях, бюджетный) и законы.

Профильные министерства и проштрафившиеся компании получили поручения по «устранению выявленных нарушений, рассмотрению ответственности должностных лиц» и т.д.

Кроме того, «материалы государственного аудита по отдельным фактам будут направлены в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений», добавили в комитете.

Напомним, нарушения в другом национальном управляющем холдинге — «Байтерек» — стали причиной ареста экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева в январе 2017 года. Арест, подтвержденный 10 января, был произведен по обвинению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере по предварительному сговору.

Ранее, 30 декабря, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал отставку члена правительства: «Министр национальной экономики Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге «Байтерек». В настоящее время в его отношении проводятся следственные мероприятия».

Отметим, что холдинг «Байтерек» был создан в 2013 году путем выведения ряда активов из фонда «Самрук-Казына».

Однако, у фонда и холдинга в совете директоров присутствуют одни и те же лица, в том числе министр национальной экономики (после отставки Бишимбаева — новый министр Тимур Сулейменов).

Добавим, на активы ФНБ «Самрук-Казына» приходится более 40% ВВП, что делает организацию крупнейшим образованием квазигоссектора.

Вместе с тем, надо отметить, что и госсектор имеет те же проблемы с нарушениями в использовании средств. Так, в 2016 году Счетный комитет по итогам проверки использования бюджетных средств в 2015 году доложил главе государства о нарушениях на сумму 282,6 млрд рублей — это в 3 раза больше, чем в 2014 году.

При этом сумма нарушений, выявленных Счетным комитетом, одна превысила собой все средства, вместе взятые, которые правительство Казахстана в 2016 году направило на стимулирование жилищного строительства, строительство арендного и кредитного жилья, кредитование вкладчиков, ускорение реализации инфраструктурных проектов в рамках программы «Нұрлы жол», возведение 42 новых школ для ликвидации аварийных школ и трехсменного обучения, а также на финансирование приоритетных проектов агропромышленного комплекса. На все перечисленные направления в 2016 году выделено средств в размере порядка 766 млрд тенге (около 166,5 млрд рублей) — 58,9% от суммы финансовых нарушений, выявленных комитетом.