Будапешт, 2 февраля, 2017, 19:03 — ИА Регнум. Обострение военного противостояния в Донбассе спровоцировано украинской стороной, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Позиция наша известна. Спровоцировали с украинской стороны», — заявил Владимир Путин.

По мнению российского президента, первая причина военных провокаций Киева заключается в том, что украинскому руководству опять нужны деньги, которые удобнее «вышибать из Евросоюза, США и международных финансовых институтов, выставляя себя жертвой агрессии».

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции, совместной с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Будапешт хотел бы «хороших и прозрачных контактов с Россией».

Кроме того, Виктор Орбан поблагодарил Владимира Путина за модифицирование предыдущих соглашений о поставках российского газа, благодаря чему газ для Венгрии гарантирован до 2021 года. Переговоры по более поздним поставкам уже проводятся на уровне сотрудников правительств.

Напомним, президент России Владимир Путин 2 февраля посетил Венгрию. В ходе его визита обсуждались крупные совместные торгово-экономические проекты.