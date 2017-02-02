Челябинск, 2 февраля, 2017, 19:02 — ИА Регнум. В Челябинске дети, находившиеся в электронной очереди, не получили места в детских садах из-за ошибки министерства образования и науки Челябинской области. База данных детей-очередников была перенесена на другой интернет-домен, родители узнали об этом, лишь когда обратились в детсады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОНФ в Челябинской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

В Челябинске, в отличие от других муниципалитетов в регионе, электронная очередь, по которой родители и дети дожидаются места в детсаду, была реализована на своем, отдельном домене sadiki74.ru. В то время как все остальные родители Челябинской области регистрировались на ресурсе es.sgo.rkc-74.ru. Однако в декабре 2016 года родители, дети которых находились выше других, обнаружили, что очередь перестала «двигаться». Когда они обратились в те детсады, на которые регистрировались в электронные очереди, выяснилось, что учет детей был перенесен на другой ресурс, а их места, в связи с тем, что они не обращались за местом в течение 30 дней, отданы другим родителям из другой очереди, которая неожиданно для некоторых челябинцев стала действующей.

Никто родителям не сообщил, что электронная очередь с базой детей, размещенная на ресурсе sadiki74.ru, перестала поддерживаться, и переместилась на другой адрес, заявляют родители. А в министерстве образования и науки Челябинской области сообщили родителям, что теперь необходимо вновь зарегистрироваться на новом ресурсе и вставать в электронную очередь на общих основаниях.

Возмущенные несколько десятков родителей обратились в челябинский ОНФ с проблемой получения мест в детских садиках. В результате мониторинга ситуации специалисты ОНФ выяснили, что на сайте городского комитета по делам образования информация о «переезде» сайта все же размещалась 18 ноября 2016 года. «Еще на прошлой неделе прежний портал электронной очереди в детские сады функционировал (сейчас недоступен), на нем никакой информации о переносе ресурса размещено не было. Более того, в поисковых системах индексируется только старый сайт», — сообщили в челябинском ОНФ.

«Ситуации можно было легко избежать, если бы на старом сайте разместили объявление о закрытии и переезде электронной очереди на новый адрес. Обратившиеся родители сообщили, что они не обнаружили своих детей в новой электронной очереди, им пришлось заново вставать в очередь на общих основаниях», — пояснил специалист ОНФ Дмитрий Денисов.

В настоящее ОНФ готовит обращение в адрес министерства образования и науки Челябинской области. Но сложность заключается в том, что на места в детских садах уже взяты другие дети. Причем это сделано согласно принятым правилам устройства детей.

По словам Дмитрия Денисова, в региональном Минобре не отказываются рассматривать проблему и искать взаимоприемлемое решение. Возможно, родителям предложат временно места в других детсадах, либо придется дожидаться места в том, на который родители претендовали ранее.

Отметим, вопрос доступности детских садов для жителей РФ поднимался на федеральном уровне. В ОНФ ссылаются на «майский указ» Владимира Путина, в котором была обозначена необходимость ликвидации очередей в детские сады в России.

Получить комментарии представителей министерства образования и науки Челябинской области корреспонденту ИА REGNUM не удалось. Телефоны министерства не отвечали.