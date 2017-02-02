Минск, 2 февраля, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Решение России установить пограничные зоны в областях, граничащих с Белоруссией, — внутреннее дело РФ, сообщает агентство БелТА со ссылкой на заявление официального представителя Госпогранкомитета Белоруссии Антона Бычковского.

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«Решение компетентных органов Российской Федерации об установлении пограничной зоны в пределах прилегающих к российско-белорусской границе территорий Псковской, Смоленской и Брянской областей является внутренним делом Российской Федерации», — цитирует агентство слова представителя Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Напомним, 1 февраля 2017 года были обнародованы приказы ФСБ России об установлении с 7 февраля на границе с Белоруссией пограничных зон. В частности, на территории Псковской, Смоленской и Брянской областей РФ.