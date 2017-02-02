Ярославль, 2 февраля, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Объем господдержки АПК Ярославской области из федерального бюджета составит в 2017 году более миллиарда рублей. Это на 19,5 процента больше прошлогоднего уровня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области. Также в текущем году на поддержку и развитие АПК из областного бюджета будет направлено более 600 миллионов рублей, что соответствует уровню финансирования 2016 года.

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Накануне председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал ряд распоряжений о выделении регионам субсидий. Ярославская область получит около 710 миллионов рублей на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в АПК. Более 110 миллионов рублей будет направлено в регион на софинансирование расходов, связанных с компенсированием части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, а также на приобретение необходимой техники.

В 2017 году планируется направить средства на модернизацию картофелехранилища в Гаврилов-Ямском районе, строительство картофелехранилища объемом 3200 тонн в Некрасовском районе и модернизацию блока теплиц ТК «Ярославский».

Еще 2 миллиона рублей придет в Ярославскую область в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 — 2020 годы».