Вильнюс, 2 февраля, 2017, 17:47 — ИА Регнум. У спикера Сейма Литвы Виктораса Пранцкетиса вызывает беспокойство эмиграция ученых и исчезновение отраслей науки. Об этом глава парламента сегодня, 2 февраля, разговаривал с представителями Союза ученых Литвы, сообщили ИА REGNUM в канцелярии парламента.

Хоакин Соролья. Исследование. 1897

Они информировали спикера Сейма, что на данный момент талантливые ученые оставляют сообщество ученых и уезжают за границу, чтобы устроиться на более высокооплачиваемую работу. Самые привлекательные условия предлагают экономически сильные страны, инвестирующие в науку. «Потоки движения ученых в разные страны неравномерны. Ученых привлекают более развитые страны. Идет процесс «утечки умов», которые мы должны всеми силами остановить», — говорит Пранцкетис.

У ученых беспокойство вызывает сократившийся научный потенциал страны и отсутствие региональной политики в сфере высшей науки, из-за чего пропадают не только некоторые отрасли науки, такие как геология, краеведение или география, но и ослабляется подготовка педагогов. Уже сейчас установлено, что больше всего не хватает учителей математики и информатики.

Представители Союза ученых подготовят предложения для стратегии региональной политики в сфере высшей науки, которая должна опираться на объективные научные данные и критерии, как привлечь инвестиции в регионы и остановить эмиграцию как ученых, так и других жителей страны.

По мнению Пранцкетиса, наука должна работать на благо Литвы, поэтому он поддержит меры поощрения качества высшей науки, предлагаемые правительством и учеными. Ученые соберутся 7 февраля в Академии наук Литвы, чтобы обсудить упомянутые вопросы.

На встречу с Пранцкетисом прибыли председатель Союза ученых Литвы профессор, доктор Йонас Ясайтис, профессор Университета Миколаса Ромериса доктор Альвидас Балежянтис, член совета Союза ученых Литвы, старший научный работник Вильнюсского университета Вигинтас Гонтис, старший научный работник Вильнюсского университета профессор, доктор Леонидас Сакалаускас, представитель Салдувского отделения Союза ученых Литвы, ректор Шяуляйского университета профессор, доктор Донатас Юргайтис.