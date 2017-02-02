Ростов-на-Дону, 2 февраля, 2017, 17:22 — ИА Регнум.

За год ростовский общественный транспорт «потерял» 140 тыс. пассажиров. Итоги 2016 года были подведены на заседании комиссии муниципального парламента по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности. Среднемесячный показатель составил 21,9 млн человек, снизившись по сравнению с 2015 годом на 0,63%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе гордумы 2 февраля.

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Вместе с тем, на автобусах сокращение по сравнению с 2015 годом составило 9,49%, на 6,7% снизилось число пассажиров «маршруток», ростовский трамвай в 2016 году перевёз на 8% пассажиров меньше. Депутаты считают, что виной тому пригородные маршруты, проходящие по городу, так как они дублируют маршруты городского пассажирского транспорта. Но в противовес этому мнению повышенный спрос на троллейбус. Этот вид транспорта повысил показатель пассажироперевозок более чем на 25%.

На сегодняшний день маршрутная сеть общественного транспорта включает 116 автобусных, восемь троллейбусных и пять трамвайных маршрутов.

Напомним, администрация города-миллионника планировала пересадить ростовчан на автобусы. Но эксперты едины во мнении, что сделать это можно, только повысив общую привлекательность городского транспорта, в том числе путем искоренения простоев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новая маршрутная сеть Ростова-на-Дону, которую разработали сотрудники Донского государственного технического университета, пришлась жителям города-миллионника не по душе. Схему вынесли на публичное обсуждение, которое проходит на сайте городской администрации до 17 февраля. Проект набрал больше голосов «против», чем «за». Так, положительно к новой схеме отнеслись только лишь 192 человека, а вот не принимают разработку более 725 горожан.