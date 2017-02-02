Ростов-на-Дону, 2 февраля, 2017, 17:03 — ИА Регнум.



Rschider Самолёт авиакомпании «Россия»

В международном аэропорту Ростова-на-Дону экстренно приземлился пассажирский самолет, летевший из Крыма. Оказалось, что у Airbus A319 авиакомпании «Россия» треснуло стекло. О происшествии в воздухе сообщили на землю пилоты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля со ссылкой на данные онлайн-табло воздушной гавани, рейс FV-6891 отменен.

Лайнер летел из Симферополя и держал курс на Санкт-Петербург.

Также по теме: Авиапрошлое Ростова-на-Дону: аэропорт закроют навсегда

«В 15:10 у нас сел самолет авиакомпании «Россия». Посадка прошла успешно», — цитирует «Комсомольская правда Ростов» источник в аэропорту города-миллионника.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 января СМИ сообщили об инциденте на борту Boeing-737 авиакомпании «Ютэйр». В частности речь шла о том, что во время полёта из столичного аэропорта Внуково в Ростов-на-Дону экипаж допустил ошибку и перепутал выключатели. Но позже в авиакомпании эту информацию опровергли.