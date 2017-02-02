Ярославль, 2 февраля, 2017, 16:59 — ИА Регнум. В Ярославской области учредили общественную организации «Лидеры сельских школ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил избранный ректор университета Михаил Груздев. Представители более 60 сельских школ региона собрались в ЯГПУ.

Класс в сельской школе

«Мы уверены в том, что ассоциация станет неформальной площадкой для диалога всех, кому небезразлична судьба наших сельских школ. Примечательно то, что сельские школы сохраняют уникальные традиции российского образования, успешно способствуя формированию будущих поколений Ярославии, при этом в большинстве случаев показывая очень достойные результаты образовательной деятельности. Это организация будет заниматься исследовательскими проектами, курировать обмен опытом и повышение квалификации», — сообщил ИА REGNUM Михаил Груздев.

Научным руководителем общественной организации стала директор института педагогики и психологии ЯГПУ, профессор Людмила Байбородова.