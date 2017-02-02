Мышкин, Ярославская область, 2 февраля, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Журналу «Кацкая летопись», который издается этнографическим Музеем кацкарей в деревне Мартыново Ярославской области, исполнилось 25 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил редактор журнала, главный хранитель музея Сергей Темняткин.

Katskari.com Этнографическая изба музея кацкарей

Волость Кадка, по названию которой и именуются кацкари, располагалась в бассейне реки Кадки Мышкинского уезда. Жители этой местности долго сохраняли свою самобытность, а четверть века назад энтузиасты из деревни Мартыново во главе с Сергеем Темняткиным решили зафиксировать, сохранить и возродить местные традиции. Одним из инструментов этого и стала сначала газета, а потом журнал «Кацкая летопись».

«Наш журнал издается тиражом 800 экземпляров и рассылается по всей области. У нас есть подписчики в Москве, Петербурге, Пензе и даже во Владивостоке. Журнал выписывают и в Белоруссии. Он выходит четыре раз в год и подписка стоит 240 рублей, но у нас тираж не падает», — сказал корреспонденту ИА REGNUM редактор журнал Сергей Темняткин.

Объем издания — 20 страниц. Авторы «Кацкой летописи» пишут о прошлом и настоящем своей малой родины. Таким образом он призван не только открыть неизвестные страницы прошлого, но и сохранить для потомков сведения о сегодняшнем дне деревни Мартынова и окрестностей.