Будапешт, 2 февраля, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл сегодня, 2 февраля, с официальным визитом в Венгрию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Планируется, что Путин вначале встретится и побеседует с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, затем переговоры продолжатся в более широком формате. После этого состоится совместная пресс-конференция лидеров России и Венгрии.

По словам помощника президента Российской Федерации Юрия Ушакова, нынешний визит Путина в Будапешт — это продолжение регулярных контактов российского лидера с венгерским руководством, в частности с премьер-министром этой страны Виктором Орбаном, с которым Путин встречается уже седьмой раз.

Ушаков отметил, что, по стечению обстоятельств, три последние встречи Путина с Орбаном проходили в феврале. Помощник российского президента подчеркнул, что Путина и Орбана связывают «хорошие доверительные отношения», а между Россией и Венгрией идет «весьма интенсивный политический диалог на различных уровнях».

На нынешней встрече лидеры двух стран намерены уделить особое внимание вопросам продвижения крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере и укреплению культурно-гуманитарных связей. Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Будут затронуты темы Ближнего Востока, Сирии, Украины, очередное обострение в Донбассе.

Путин прилетел в Будапешт во главе представительной делегации. Главу российского государства сопровождают: министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр топлива и энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, заместитель министра обороны Юрий Борисов, глава Внешэкономбанка Сергей Горьков и глава «Росатома» Алексей Лихачев.