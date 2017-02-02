Санкт-Петербург, 2 февраля, 2017, 16:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге вместо строительства кольцевой линии метрополитена может быть открыто для пассажирского движения железнодорожное кольцо, по аналогии с введенным в 2016 году Московским центральным кольцом, быстро ставшим популярным у москвичей.

Jadrogc Железная дорога

О возможности реализации такого проекта в Северной столице говорилось 1 февраля в Москве на совещании по вопросу развития железнодорожного узла транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Участники встречи обсудили проекты в сфере развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла, сообщили сегодня в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

«Создание открытого метро может стать для Санкт-Петербурга стратегическим проектом развития федерального масштаба», — отмечалось на совещании.

Предполагается, что линия «открытого метро» на базе железнодорожной инфраструктуры создаст скоростные хордовые связи между районами города, с малыми интервалами и высокой скоростью движения. Для интеграции открытого метро в действующую систему Петербургского метрополитена и линий пригородных электропоездов будут созданы транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). Включение в состав ТПУ коммерческой недвижимости может способствовать привлечению частного капитала к этому проекту.

Первым шагом на пути развития проекта открытого метро станет подготовка его технико-экономического обоснования проекта и согласование с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга. Для обсуждения проекта в комитете по транспорту Санкт-Петербурга создается специальная рабочая группа.

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Как сообщало ИА REGNUM, старт проектам пассажирского железнодорожного кольца в Москве и Петербурге был дан в одно и то же время — в 2008 году. Но только в случае Москвы проект был доведен до логического завершения.

Инфраструктура для формирования железнодорожного кольца в Петербурге есть: помимо радиальных направлений Октябрьской железной дороги, внутри железнодорожного узла города существуют два условных железнодорожных полукольца — Северное и Южное. Но на практике объединение двух полуколец не случилось: технико-экономические исследования изначально показали его нецелесообразность.

Городские власти рассматривали другой вариант интеграции железнодорожных перевозок в структуру общественного транспорта Петербурга. Речь идет о запуске пассажирских поездов по Северному полукольцу (СКЖД). Специалисты института «Ленгипротранс» и ЛИИЖТ (ныне Петербургский государственный университет путей сообщения, ПГУПС) предложили варианты реконструкции Северного полукольца, которые превратили бы в конечном итоге железнодорожный узел Петербурга из тупикового в сквозной.