Мурманск, 2 февраля, 2017, 16:25 — ИА Регнум. До конца июня атомный ледокол «Ямал», вышедший из порта Мурманска, будет работать на акватории Северного морского пути в рамках договоров с ОАО «Ямал СПГ», ПАО «Газпром нефть», а также обеспечивать ледокольную проводку судов ООО «Арктическая горная компания». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе коммуникаций ФГУП «Атомфлот».

Атомный ледокол «Ямал»

«Длительному рейсу атомохода предшествовал не менее продолжительный ремонт — с октября 2016 по январь 2017 года, — пояснили на предприятии. — 28 октября 2017 года атомный ледокол «Ямал» отметит 25-ю годовщину со дня поднятия государственного флага. Осенью ледокол отправится на плановый ремонт с перезарядкой ядерного топлива. Срок эксплуатации «Ямала» решено продлить до 2023 года».

Тем временем, по информации Росатомфлота, 6 февраля к причалу в Мурманске ожидается прибытие атомного ледокола «50 лет Победы». Заход в порт будет произведён с целью плановой смены экипажа, пополнения запасов (в том числе провизионных), а также для проведения межрейсовой профилактики и технического обслуживания.

Напомним, арктический порт Сабетта и завод «Ямал СПГ» — это приоритетные проекты по созданию в России центра по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал.

В начале января атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы» успешно завершил сверхпозднюю транзитную проводку каравана из трёх судов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что только за декабрь 2016 года ледоколы Росатомфлота провели в порт Сабетта 24 судна и еще 21 — в направлении мыса Каменный.