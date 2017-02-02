Москва, 2 февраля, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) подала иск на компанию «Первый канал. Всемирная сеть» в Арбитражный суд Москвы. Такие данные следуют из картотеки арбитражных дел суда.

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Сообщается, что иск подан 1 февраля этого года. ВГТРК требует взыскать с «Первого канала» 192 млн рублей. Основания исковых требований не названы.

Третьим лицом в споре привлечено ООО «Серебряный экран». Основным видом деятельности этой фирмы является распространение кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Единственным участником этой компании указана швейцарская New Century Distribution. По сообщениям ряда СМИ, компания «Серебряный экран» выпускает по всему миру сериалы таких студий, как «Форвард-фильм», «Новый русский Сериал», «Домфильм», «Панорама» и «МакДос». Среди сериалов, выпущенных этой компанией наиболее известные — «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Тайны следствия», «Ментовские войны» и ряд других.

По неподтвержденным данным, ООО «Серебряный экран» через третьих лиц принадлежит бывшему российскому олигарху Владимиру Гусинскому.

Что касается компании «Первый канал. Всемирная сеть», то она создает и распространяет адаптированные версии российского «Первого канала» и тематические каналы для зрителей в Европе, Америке, Азии и Австралии.