Нижний Новгород, 2 февраля, 2017, 16:15 — ИА Регнум. Начальник ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, генерал-майор внутренней службы Алексей Шиканов освобождён от занимаемой должности. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 2 февраля 2017 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Алексей Шиканов в 1986 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР, в 1992 году — Нижегородскую высшую школу МВД РФ. С 1986 года — инспектор 27 пожарной части. В 1993 году возглавил инспекцию ГПН 27-ПЧ ПАСС УВД Горьковского облисполкома.

Занимал должности начальника 5-ПЧ, а затем, начальника 18 отряда государственной противопожарной службы по охране Канавинского района Нижнего Новгорода. В 1999 году назначен на должность заместителя начальника УГПС ГУВД Нижегородской области.

С декабря 2003 по январь 2005 — первый заместитель начальника ГУ ГОЧС Нижегородской области по Государственной противопожарной службе — Главный государственный инспектор Нижегородской области по пожарному надзору. С мая 2005 года — заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области — начальник управления государственного пожарного надзора.

С июля 2009 года — начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как сообщал ранее ИА REGNUM, кроме Шиканова, указом президента с занимаемых должностей уволены еще 15 генералов МЧС, МВД и СК РФ. Двое из них вообще увольняются с военной службы.

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Этим же указом назначены два заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, прокурор Республики Крым и прокурор Ленинградской области.