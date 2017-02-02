Ярославль, 2 февраля, 2017, 16:04 — ИА Регнум. До трех миллионов рублей могут получить начинающие фермеры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве области.

Пашня

На встрече врио губернатора Дмитрия Миронова с общественностью Угличского района была поднята тема поддержки фермерских и личных подсобных хозяйств. Руководителей области спросили, какие меры принимаются для помощи тем, кто работает на земле.

«В программе развития сельского хозяйства существует ряд мер государственной поддержки, направленных на развитие крестьянско-фермерских хозяйств. Это и гранты до полутора миллионов рублей — для любых подсобных хозяйств. Есть гранты до 10 миллионов рублей, предусмотренные на развитие животноводческих ферм. Также до 3 миллионов рублей с этого года увеличиваются гранты для начинающих фермеров по направлению мясного и молочного скотоводства» — сказал заместитель председателя Правительства региона Валерий Холодов.