Симферополь, 2 февраля, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Олег Камшилов назначен на пост прокурора Республики Крым указом президента РФ Владимира Путина от 2 февраля. Текст указа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

ИА REGNUM Владимир Путин

Камшилов утвержден указом президента на посту прокурора республики сроком на пять лет.

Пост прокурора Крыма освободился после ухода с должности в октябре 2016 года Натальи Поклонской, избранной депутатом Государственной думы РФ. В конце декабря кандидатуру Олега Камшилова в должности прокурора согласовали депутаты Государственного совета Крыма.

Олег Камшилов родился в 1969 году в селе Пикетном Марьяновского района Омской области. После окончания в 1992 году Омского государственного университета начал трудовую деятельность в органах прокуратуры с должности помощника прокурора Марьяновского района Омской области. С 24 ноября 2015 года занимал должность первого заместителя прокурора города Москвы.