Ярославль, 2 февраля, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Отдел судебных приставов по Кировскому и Ленинскому районам УФССП России по Ярославской области арестовал имущество ресторана «Самолет». Как узнал корреспондент ИА REGNUM, несколько исполнительных производств в отношении ресторана «Самолет» возбудили в отделе судебных приставов по Кировскому и Ленинскому районам УФССП России по Ярославской области в конце 2016 года. На сегодняшний день руководству ресторана предстоит выплатить взыскателям различной очереди порядка 900 тысяч рублей.

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Требования об исполнении обязательств были проигнорированы. Поэтому судебные приставы-исполнители применили меры принудительного воздействия: они отправились в «Самолет» и арестовали плазменные телевизоры, кожаные диваны, кресла, компьютерную технику и другое оборудование, находящееся в зале ресторана. Сейчас у руководства «Самолета» еще 10 дней, чтобы погасить долг. В дальнейшем все арестованное имущество отправится на реализацию. Одним из учредителей ООО «Рестинком», которое владеет рестораном, являлся нынешний заместитель мэра города по социально-экономическому развитию Алексей Торопов. Он же некогда был и директором ресторана. В настоящее время заммэра к данному бизнесу никакого отношения не имеет, кроме того, перед назначением на муниципальную службу он погасил все свои долги.