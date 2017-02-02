Нальчик, 2 февраля, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Пулемет Калашникова обнаружен сотрудниками полиции на заброшенной автозаправке в Урванском районе республики. Ранее оружие принадлежало одному из членов незаконного вооруженного формирования, сообщили ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе МВД по региону.

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Пулемет Калашникова был снаряжен 30 патронами и завернут в ткань. Его с помощью служебных собак нашли на чердаке заброшенного здания автозаправочной станции. По данным оперативников, хозяин оружия был нейтрализован в ходе спецоперации в Нальчике еще в 2012 году.

По факту обнаружения пулемета возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

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В Кабардино-Балкарии обнаружен бандитский схрон с оружием

Стоит отметить, что в МВД ситуацию в сфере оборота оружия на Северном Кавказе называют сложной. В регионе, по словам начальника Главного управления МВД России по СКФО Сергея Бачурина, в незаконном обороте все еще находится большое количество оружия и боеприпасов. За девять месяцев прошлого года в субъектах округа совершено более 390 преступлений с использованием оружия и боеприпасов.

Из незаконного оборота изъято более 600 единиц боевого огнестрельного оружия, в том числе 158 автоматов, 11 пулеметов, более 60 винтовок, 63 карабина, 77 гранатометов. Изъято также более 130 тысяч патронов различного калибра.

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