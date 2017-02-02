Ярославль, 2 февраля, 2017, 15:44 — ИА Регнум. 2 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин отправил в отставку прокурора Ярославской области Юрия Верховцева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Юрий Верховцев выходит на пенсию.

Yarprok.ru Юрий Верховцев

«Указ президента подписан, Юрий Верховцев освобожден от занимаемой должности и переходит на пенсию. В органах прокуратуры он отработал более 40 лет», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Яна Смирнова.

Юрий Верховцев возглавил прокуратуру региона в октябре 2012 года. До этого 10 лет возглавлял прокуратуру Смоленской области. В органах прокуратуры Юрий Верховцев работал с 1976 года.