Чебоксары, 2 февраля, 2017, 15:39 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии во время соревнований подстрелили 11-летнего мальчика. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев, ученик попал в зону поражения во время пристрелки.

kerttu Выстрел

ЧП произошло 29 января в Вурман-Сюктерской средней школе в селе Хыркасы, об этом следственное управление сообщило сегодня, 2 февраля. В селе проводились районные соревнования по военно-спортивному многоборью кадетских классов, включающее стрельбу по мишеням из пневматической винтовки «МР 512».

«Перед соревнованиями в столовой организовали пристрелку участников, во время которой 11-летний школьник проник в зону поражения. В этот момент 11-летняя школьница, не заметив его, выстрелила из винтовки и попала ему в спину», — сказал Олег Дмитриев.

Мальчик госпитализирован. В настоящее время его состояние оценивается, как стабильное.

По данному факту проводится доследственная проверка, обстоятельства происшествия выясняются. Изъята документация в части правил организации соревнований, а также обеспечения безопасности детей во время их проведения. В управление образования администрации Чебоксарского района следователем внесена информация, по результатам рассмотрения которой к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены директор Вурман-Сюктерской средней школы, его заместитель и два преподавателя, а также два педагога Чиршкасинской средней школы.

Напомним, в Чувашии ранее резонансное ЧП, в котором пострадал подросток, произошло 1 мая 2007 года во время драки на дискотеке около Дома культуры в Марпосадском районе. Сотрудники милиции выстрелил в спину 11-классника местной гимназии Сергея Дубинина. Пуля прошла сквозь тело, задев правое легкое. Школьнику пришлось перенести две операции. Из-за пулевого ранения Ярославская высшая военная финансовая академия отказалась зачислять медалиста по состоянию здоровья. Тем самым выстрел милиционера поставил крест на военной карьере юноши. Дело раненного милиционером школьника вызвало широкий общественный резонанс в республике и столкнуло позиции прокуратуры, МВД и Верховного суда Чувашии. Процесс по делу Дубинина начинался два раза. В первый раз представители школьника попросили суд вернуть дело в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении. Однако Верховный суд Чувашии посчитал, что потерпевший не вправе вмешиваться в вопросы квалификации обвинения и заявлять ходатайства о его отягчении.

10 апреля 2008 года Верховный суд Чувашии установил, что милиционер совершил преступление против личности с причинением тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему. Милиционеру назначили 50 тыс. рублей штрафа и запретили работать в правоохранительных органах.

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