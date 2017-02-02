Тверь, 2 февраля, 2017, 15:38 — ИА Регнум. 6,6 млрд рублей направят в Тверской области на финансирование дорожного хозяйства в 2017 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области по итогам совещания о реализации программы ремонта дорог. Совещание провел губернатор Игорь Руденя.

Antranias Дорога

По сравнению с 2016 годом финансирование отрасли увеличено сразу на треть — в 2016 году. Деньги будут направлены и на ремонт, и на содержание дорог в регионе. Глава региона подчеркнул, что эти деньги должны превратиться в качественные дороги, которые не будут нуждаться в каком-либо ремонте как минимум в течение двух — трех лет. Гарантийный срок при этом для подрядчиков должен составить не менее пяти лет.

Первыми в списке объектов, которые ждут ремонта, — дороги к туристическим объектам и инвестиционным площадкам: это трассы в Конаковском, Осташковском, Селижаровском, Пеновском, Весьегонском, Бежецком и Сандовском районах. Также в перечень внесены аварийные участки, которые глава региона поручил отремонтировать после посещения районов. Всего в программе ремонта — более 300 километров дорог Тверской области.

Основная задача сегодня — вовремя провести торги и выбрать подрядчиков. Игорь Руденя поручил министерству транспорта и министерству имущественных и земельных отношений региона проработать возможность проведения совместных торгов регионом и муниципальными образованиями — это позволит задействовать одного подрядчика при ремонте маршрута, проходящего по дорогам и областного, и местного значения.

«Приоритет следует отдавать серьёзным компаниям с хорошей репутацией и большим опытом работы. Обязательным условием должна стать налоговая резиденция участников проекта на территории Верхневолжья. Деньги должны остаться и работать в регионе», — подчеркнул Игорь Руденя.

Отдельное внимание — стоимости и качеству ремонта: цена должна быть не завешенной, в процессе работ необходимо использовать самое современное оборудование и технологии, добавил глава региона. Контроль за качеством будет возложен на независимые организации.

Губернатор также поручил до мая открыть горячую линию, куда граждане смогут обратиться с вопросами по поводу ремонта дорог.

В самой Твери планируется привести в порядок дороги в центре, а также на въездах в город. График ремонта будет синхронизирован с плановыми работами на коммунальных сетях, чтобы избежать повреждения нового асфальта на проезжей части.