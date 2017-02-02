Лондон, 2 февраля, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Британские и американские геофизики заявили, что в 2050 году Земле угрожает коллапс электрических систем. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, сообщает Университет Рединга (Великобритания).

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По данным исследователей, на 2050 год придется минимум солнечной активности, который может привести к сокращению гелиосферы примерно на треть. Снизившееся в результате этого магнитное поле Солнца вызовет проникновение вглубь Солнечной системы высокоэнергетических заряженных частиц.

Эти частицы и могут стать причиной коллапса энергетических систем планеты, считают ученые. Кроме того, снижение солнечной активности приведет к снижению числа полярных сияний.

Исследование основано на магнитогидродинамическом моделировании солнечной атмосферы. Модель построена на собранных за 30 лет данных о количестве солнечных пятен и общей статистики активности Солнца за 400 лет.