Липецк, 2 февраля, 2017, 15:35 — ИА Регнум. В Липецке возбуждено уголовное дело за незаконное использование объекта авторского права. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, его фигурантом стал 35-летний мужчина, который установил незаконно скачанную программу в офисе липецкой строительной компании.

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По данным следствия, 24 января подозреваемый за денежное вознаграждение установил на жесткий диск персонального компьютера в офисе контрафактный экземпляр программы «1С: Предприятие», авторские права на которую принадлежат ООО «1С-Софт». Своими незаконными действиями он причинил ущерб правообладателям на сумму более 220 тысяч рублей, что считается крупным размером.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере». Сейчас идет расследование. Максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом за это преступление, — до двух лет лишения свободы.