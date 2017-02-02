Волгоград, 2 февраля, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Сегодня, 2 февраля, жители и гости Волгоград отдают дань памяти погибшим в Великом сражении на Волге в 1943 году. Празднованию памятной даты — 74-й годовщины Победы под Сталинградом — посвящены многочисленные торжественные мероприятия, которые начались накануне. На Площади Павших борцов в центре Волгограда почтить память погибших защитников Родины собрались ветераны Великой Отечественной войны, воспитанники молодежных патриотических организаций, горожане и гости города, а также представители власти, общественности и силовых структур, передает корреспондент ИА REGNUM.

Volgograd.ru Возложение венков

Volgoduma.ru Площадь павших борцов

Ветераны делились воспоминаниями о пережитых испытаниях, о боевых товарищах, о счастье завоеванной Победы, и в ответ слышали слова благодарности за стойкость и мужество, за победу и мирное небо над головой. Собравшиеся почтили минутой молчания память воинов, погибших при защите Сталинграда, и возложили венки и цветы к Вечному огню на Братской могиле. Завершилось мероприятие тожественным маршем роты Почетного караула, которая прошла мимо Вечного огня под музыку военного оркестра.

Сегодня торжества продолжатся. Так, интерактивная площадка «Сталинградский привал» развернулась на территории музея-заповедника «Сталинградская битва». Как сообщили в пресс-службе мэрии города, здесь звучат песни военных лет, а представители молодежных организаций, одетые в военную форму, угощают всех желающих горячим чаем с сушками.

Volgadmin.ru Солдатский привал

В полдень на площади перед музеем-заповедником состоялся финал патриотической акции «Голубь мира». Фигурки птиц с поздравлениями поздравлением и призывом сохранить мир, завоеванный ветеранами Великой Отечественной войны, изготовленные руками школьников, развесили на Дереве мира.

Здесь же расположилась выставка оружия и экспонатов, найденных в поисковых экспедициях, а также выставка парашютного клуба. Гости праздника смогут сами собрать парашют и сфотографироваться в обмундировании парашютиста.

Об истории Сталинградского сражения расскажет выставка фотографий «Гром Победы», а любителям спорта предложена интерактивная площадка «Сила Сталинграда».

Мероприятия, посвященные Победе под Сталинградом: митинги и патриотические акции, встречи с ветеранами, концерты, исторические реконструкции, в эти дни проходят во всех городах и селах волгоградского региона. 2 февраля местом притяжения по традиции стал Мамаев курган, здесь состоялось возложение венков и цветов.

Отмечают памятную дату и других регионах России. Так, поздравления сегодня принимает участник сражения за Сталинград Владимир Тимофеевич Бобраков — житель Знаменска по состоянию здоровья не смог лично присутствовать на праздничных мероприятиях в Волгограде, но с трепетом в сердце сказал: «Я мысленно там, со своими однополчанами».

Своё боевое крещение он принял в 73-м гвардейском зенитно-артиллерийском полку в ноябре 1942 года. Прикрывая с воздуха Мамаев Курган, железнодорожный вокзал и полевой аэродром в Бекетовке. По приказу командования участвовал в разгроме командного пункта фельдмаршала Паулюса. После Сталинградской битвы вместе со своим полком воевал на Дону, освобождал Орёл, гнал врага из Белоруссии на запад.