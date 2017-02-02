Лондон, 2 февраля, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Британский производитель Land Rover, выпускающий люксовые автомобили повышенной проходимости, намерен вновь выставить на продажу легендарные Range Rover Classic — полноприводные внедорожники первого поколения. Об этом 2 февраля сообщает Forbes.

DariuszSankowski Range Rover

Специалисты отреставрируют 10 экземпляров модели, выпуск которой был завершен в 1996 году. Затем автомобили в комплектации 1970-х годов будут предложены покупателям. Так, стоимость трехдверного внедорожника в комплектации 1978 года составит £135 тыс.

Автомобиль оснащен оригинальными запчастями, под капотом стоит двигатель V8 объемом 3,5 л и мощностью 132 л.с. Первый такой внедорожник будет представлен на парижском шоу Rétromobile, которое откроется 8 февраля.

Полноприводный люксовый внедорожник Land Rover Range Rover Classic выпускался в период с 1970 по 1996 год. Первоначально Range Rover первой генерации были доступны лишь в 3-дверном кузове, в 1981 году появилась 5-дверная версия внедорожника.