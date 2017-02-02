Брюссель, 2 февраля, 2017, 15:31 — ИА Регнум.



Fototelegraf.ru Поток мигрантов

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил 2 февраля, что пришло время закрыть маршрут передвижения нелегальных мигрантов между Ливией и Италией, сообщает Le Figaro.

С таким заявлением еврочиновник, который также подчеркнул, что эта цель «находятся в пределах досягаемости» ЕС, выступил в ходе встречи с глfвой правительства национального единства Ливии Фаизом Сараджом. Туск также отметил, что Евросоюз «продемонстрировал свою способность закрывать маршруты передвижения мигрантов».

«Сейчас пришло время закрыть путь между Ливией и Италией», — подчеркнул он, уточнив, что он уже поднимал этот вопрос на встрече с главой итальянского правительства Паоло Джентилони. «Я могу вас заверить, что это в пределах нашей досягаемости. Нам необходима именно полная решительность осуществить это», — добавил Туск.