Ростов-на-Дону, 2 февраля, 2017, 15:26 — ИА Регнум.

Резиденты промышленного коворкинга Донского государственного технического университета выступили с инициативой создания экологических остановочных комплексов. Возможно, что общественный транспорт высадит первых пассажиров на таких остановках уже в 2018 году. Именно чемпионату мира по футболу разработчики и посвятили свой проект. Об этом ИА REGNUM сообщили в вузе 2 февраля.

Donstu.ru Проект остановки

Конструкция остановок представляет собой футбольный мяч. Его покроют плотным слоем зелени, высадят цветы. Что интересно, так это исключение полива растений вручную, так как купол будет оснащен системой сбора и удержания дождя, автоматического полива. Подумали разработчики и о комфорте пассажиров — предусмотрены лавочки и зоны отдыха.

После проведения первенства планеты по футболу конструкцию можно без особых усилий превратить в беседку, кафе, навес для подземного перехода или даже детскую площадку.

Напомним, 30 января во всех городах-организаторах ЧМ-2018 состоялись торжества. Жители начали обратный отсчёт — до проведения мундиаля оставалось ровно 500 дней. В частности, на площади Советов в Ростове-на-Дону установлена новая достопримечательность — знак-указатель с информацией о том, какое расстояние разделяет донскую столицу с 10 городами-организаторами первенства планеты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на поле «Ростов-Арены» команды-участницы ЧМ-2018 выйдут в июне и июле 2018 года. Первая игра на берегах Дона состоится 17 июня, вторая — 20 июня, третья — 23 июня, четвертая — 26 июня и заключительная пятая (в рамках 1/8 финала) — 2 июля.

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