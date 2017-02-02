Москва, 2 февраля, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Пользователь музыкального сервиса «Яндек.Музыка» поставил на повторное проигрывание трек группы"Ленинград» «В Питере — пить» более 1 тыс. раз, сообщает портал.

Кадр видео с сайта youtube.com канала Ленинград | Leningrad В Питере — пить

Анализ был проведен ко Дню сурка. Рекордсмен Павел Поляков поставил композицию на «репит» 1186 раз.

Ему сервис Яндекс подарил два билета на концерт группы «Ленинград» в Москве 13 июля.

День сурка традиционно отмечается в США 2 февраля. Согласно легенде, в этот день сурок предсказывает погоду: нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы, если он не видит своей тени и спокойно вылезает из норы, то весна будет ранней. Если животное спрячется обратно — зима продлится еще ровно шесть недель.