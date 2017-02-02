Пермь, 2 февраля, 2017, 15:18 — ИА Регнум. В перечень объектов входят памятник В.Н. Татищеву, памятник В.И. Ленину, монумент «Героям фронтаи тыла», мемориал «Скорбящая», бронекатер АК-454, памятный знак «Орден Ленина», памятный знак по погибшим в клубе «Хромая лошадь», скульптура «Разорванное братство» и другие.

Тара-Амингу Памятник героям фронта и тыла. Пермь

По условиям контракта, после мытья на памятниках не должно оставаться пены и разводов, а мусор должен быть собран в пакеты и вывезен на свалку. В среднем каждый памятник будет вымыт два раза в год — весной и летом. Одним из требований является предоставление заказчику фотографий памятника до и после работ.

Тот же заказчик (Муниципальное автономное учреждение культуры"Городской центр охраны памятников» Перми) объявил аукцион и на оказание услуг по содержанию памятников и прилегающей к ним территории, расположенных в краевом центре. Начальная цена лота — 460 тыс. рублей.