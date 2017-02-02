Вашингтон, 2 февраля, 2017, 15:13 — ИА Регнум. В американском штате Нью-Джерси девочку-подростка исключили из католического учебного заведения из-за иска, поданного ее родителями. Семья школьницы хотела в судебном порядке добиться того, чтобы дочь играла в баскетбол в команде мальчиков, сообщает The New York Post.

Pexels Баскетбольный мяч

Как пояснил отец семиклассницы Скотт Филипс, в школе Святой Терезы расформировали баскетбольную команду девочек, после чего родители попросили администрацию включить их дочь в состав команды мальчиков. Когда школа ответила отказом, Филипсы обратились в суд.

Однако позже родители школьницы получили письмо с указанием, что семиклассница и ее сестра более не должны посещать учебное заведение.

«Я в ярости. Это невероятно. Мы просто хотели, чтобы она играла в баскетбол», — сказал мужчина.

Как отмечает издание, вероятно, в уставе школы предусмотрена возможность исключения тех, кто намерен судиться с администрацией.