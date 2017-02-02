Сантьяго, 2 февраля, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Российский самолёт МЧС, направленный в Чили для тушения лесных пожаров, из-за которых в стране объявлено чрезвычайное положение, спас два населённых пункта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Vitaly V. Kuzmin Сброс воды с Ил-76

«Самолет МЧС России Ил-76 отстоял от пожаров в Чили два населенных пункта, один из которых считается самым старым городом страны», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что за сутки Ил-76 четыре раза поднимался в небо, сбросив на объятые огнём леса 168 тонн воды. «Тем самым они предотвратили распространение огня в сторону населенных пунктов Навидад и Консепсьон», — уточнили в пресс-службе.

Город Консепсьон — один из древнейших в Чили (основан в 1550 году). Население города составляет 230 тысяч человек. В нём находится самое большое число университетов, поэтому его называют университетским центром страны.

«Самолет Ил-76 за один раз сбрасывающий на очаги пожаров 42 тонны воды, привлекается к борьбе с огненной стихией в самым сложных районах», — отметили в министерстве.

Самолёт российских спасателей направлен в Чили по запросу Сантьяго. Чрезвычайное положение из-за бушующих лесных пожаров действует в семи чилийских областях (Араукании, Вальпараисо, Биобио, Кокимбо, Мауле, Метрополитане, ОʹХиггинсе).