Ленинградская область, 2 февраля, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Бориса Маркова прокурором Ленинградской области на пятилетний срок. Это следует из указа главы государства, опубликованного 2 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Прокуратура г. Москвы Борис Марков

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области согласовали кандидатуру заместителя прокурора Москвы Бориса Маркова на должность прокурора Ленобласти еще 25 ноября 2016 года.

При представлении кандидатуры Маркова парламентариям сотрудники Генпрокуратуры РФ подчеркнули, что он служит в органах прокуратуры с 1986 года, и за это время прошел путь от следователя прокуратуры района до заместителя прокурора города Москвы. Сам Борис Марков, выступая перед парламентариями, отметил, что понимает всю ответственность предлагаемой должности.

«Закон — это «кровь» всей общественной жизни общества. И от того, как он работает, зависит его эффективность и развитие. Считаю, что мы вместе с вами сможем продолжать налаженную работу и эффективно справляться со своими обязанностями», — сказал Борис Марков депутатам Заксобрания Ленобласти.

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Борис Марков родился в 1963 году в городе Ессентуки Ставропольского края. В 1986 году окончил Кубанский государственный университет. С 1986 по 1993 годы работал в органах прокуратуры и суда Краснодарского края. С 1994 по 2002 год трудился в Ейской межрайонной прокуратуре Краснодарского края, начиная с должности старшего следователя до прокурора. В 2002-м — первый заместитель прокурора Республики Калмыкия. С 2002 по 2004 годы — заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по расследованию преступлений в сфере федеральной безопасности и межнациональных отношений на Северном Кавказе — начальник отдела по надзору за расследованием преступлений.

В 2004-м — прокурор Петродворцового района Петербурга. С 2004 по 2005 год — первый заместитель руководителя Департамента судебных приставов Министерства юстиции РФ. С 2005 по 2006 год — руководитель Главного управления Министерства юстиции РФ по Центральному федеральному округу. В 2006 году — руководитель Управления Министерства юстиции РФ по ЦФО. С 2006 по 2009 год — прокурор Южного административного округа Москвы. С 2009 года Борис Марков занимал должность заместителя прокурора Москвы.

Предыдущий прокурор региона Станислав Иванов был уволен президентом 31 октября прошлого года. На следующий день его уволили из органов прокуратуры, затем в отношении Иванова было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в 2014—2016 годах, занимая должность прокурора Ленинградской области, Иванов ежемесячно получал взятки от одного из предпринимателей. По части 6 статьи 290 УК РФ Станиславу Иванову грозит лишение свободы на срок до 15 лет и денежный штраф в размере до 100-кратной суммы взятки.