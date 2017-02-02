Великий Новгород, 2 февраля, 2017, 15:10 — ИА Регнум. В Новгородской области в 2016 году автобусами общего пользования и городским электрическим транспортом было перевезено 55,5 млн пассажиров, что на 20,5% меньше уровня 2015 года. Об этом сообщает Новгородстат, подводя итоги социально-экономического развития региона за прошлый год.

StockSnap Салон автобуса

Пассажирооборот составил 406,6 млн. пассажиро-км — на 20,1% меньше, чем год назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с января 2015 года объём пассажирских перевозок в регионе постоянно снижается.

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В прошлом году в Новгородской области продолжалась оптимизация пригородных маршрутов — только в первом квартале 2016 года в 15 районах области количество рейсов сократили на 13%, но затем были вынуждены вернуть практически все обратно из-за роста недовольства населения.

В Великом Новгороде с октября 2016 года пытаются восстановить нормальное движение на автобусных маршрутах, так как основной перевозчик — областной «Автобусный парк» — не смог договориться об аренде автобусов большой вместимости и разом лишился более 90 автобусов, предоставленных ему в аренду компанией «Питеравто».

Отметим, что из-за снижения пассажиропотока и падения спроса на автобусные перевозки в регионе закрыли 12 автобусных станций, в том числе в ряде районных центров.