Гавана, 2 февраля, 2017, 15:10 — ИА Регнум.



Жан-Леон Жером. Молитва в Каире. 1865

Визит папы Римского Иоанна Павла II на Кубу в 1998 году после многолетнего запрета любых религий на острове был воспринят не только последователями традиционного для Латинской Америки католичества, но и мусульманами, число которых на острове выросло в несколько раз, сообщает Newsweek.

Так, если в начале 1990-х годов их число не превышало и двух десятков, то на сегодняшний день до девяти тысяч мусульман проживает на острове.

«Коммунистическая партия приняла решение проводить политику большего религиозного плюрализма», — отметил Майкл Лео Оуэнс, старший преподаватель политологии в Университет Эмори, штат Атланта. «Ислам будет расти естественным образом».

По словам испанского фотожурналиста Хуана Альбадо, который с 2014 года занимается фотографированием жизни кубинских мусульман, поскольку исторически ислам на острове представлен не был, многие из последователей этой религии обратились к ней после общения со студентами и дипломатами, посещавшими страну.

Например, Осман Рейес — один из тех, кого запечатлел Альбадо, — перешел в ислам в июне 2015 года. По словам Альбадо, так Рейес может чувствовать себя «более свободно».

Несмотря на то что эта группа представляет собой наиболее быстро растущую религиозную группу в мире — по данным исследовательского центра Pew Research Center, к 2050 году их число вырастит на 73%, — даже сами жители острова не замечают последователей новой для острова конфессии.

Тем не менее, если в начале 1990-х годов той незначительной части граждан Кубы, которая обратилась в ислам, могло грозить уголовное преследование за религиозные убеждения, а также не было и тех, кто мог бы научить их канонам их новой веры, сейчас же мусульмане Кубы имеют и учителей, и руководителей, и собственную мечеть, открывшуюся в Гаване. Она раздает традиционную исламскую мужскую и женскую одежду, а также ягнят в священный праздник Рамадан.

Ислам стал новым явлением в жизни тех, кто обрел в нем себя, поскольку многие из них всегда ели свинину и употребляли алкоголь, поэтому адаптация проходит постепенно. Так, на одной из фотографий Альбадо можно увидеть рождественское дерево вместе с зеленым флагом Саудовской Аравии.

В то же самое время некоторые эксперты отмечают, что после смерти Фиделя Кастро ситуация может измениться, и сторонники жесткой линии во власти возобновят преследования верующих.