Астана, 2 февраля, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Рост инфляции, цен на продовольственные товары, а также прожиточного минимума зафиксирован в Казахстане по итогам января, сообщает сегодня, 2 февраля, Комитет по статистике.

Казахстан

«Цены на продовольственные товары в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года выросли на 9%», — информирует комитет.

В разбивке по конкретным товарам картина выглядит так: «Цены на кофе, чай и какао повысились на 32,1%, крупы — на 28,3%, кондитерские изделия — на 16,2%, хлеб — на 13,9%, сахар — на 12,4%, масла и жиры — на 10,3%, макаронные изделия — на 10,1%, булочные и мучные изделия — на 10%, алкогольные напитки — на 9,6%, рыбу и морепродукты — на 8,7%, муку — на 7,1%, молочные продукты — на 6,8%, фрукты и овощи — на 4,5%. Прирост цен на мясо и мясопродукты составил 6,4%. Уровень цен на мясо птицы стал выше на 12,6%, говядину — на 6,5%, колбасные изделия — на 5,8%, свинину — на 5,3%, баранину — на 2,9%, конину — на 2,8%».

Инфляция в январе составила 0,8%.

Цены на продовольственные товары за прошедший месяц увеличились на 1,2%, непродовольственные — на 0,7%, платные услуги — на 0,4%. Это значения прироста по отношению к декабрю 2016 года, по отношению к январю прошлого года прирост составляет 9%, 9,2%, 5,3% соответственно.

Помимо продовольствия зафиксирован рост цен по следующим категориям: «Прирост цен на сжиженный газ в баллонах составил 3,4%, бензин — 2,1%, автомобили — 1,4%, газеты, книги и канцелярские товары — 0,9%, стеклянные и керамические изделия, фармацевтическую продукцию, бытовые приборы — по 0,8%, моющие и чистящие средства — 0,7%, мебель и предметы домашнего обихода, текстильные изделия — по 0,6%, товары личного пользования — 0,5%. Оплата за правовые услуги повысилась на 7%, страхование личных транспортных средств — на 6,8%, услуги в области отдыха, развлечений и культуры на — 1,2%, услуги здравоохранения — на 1%. Проезд междугородним автобусом подорожал на 1,8%, а воздушным транспортом — подешевел на 8,6%, пассажирским железнодорожным транспортом на большие расстояния — на 1,9%. В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 5,6%, электроэнергию — на 1,3%, холодную воду — на 0,5%».

Величина прожиточного минимума в январе 2017 года составила 21 835 тенге (4057 рублей).

«Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,5%», — докладывает комитет.

Поскольку в январе 2016 года показатель составлял 20 145 тенге, то в сравнении с этим периодом величина прожиточного минимума выросла на 8,4%.

«В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21%, молочных, масложировых изделий и яиц — 17,8%, фруктов и овощей — 9,8%, хлебопродуктов и крупяных изделий — 8,7%, сахара, чая и специй — 2,7%», — приводит комитет данные за январь 2017 года.

Отметим, в стране стараются не допустить роста инфляции — соответствующее поручение президент озвучил в своем послании. «Сегодня перед Национальным банком стоит важная задача по развитию режима инфляционного таргетирования. Необходимо добиться поэтапного снижения уровня инфляции до 3−4% в среднесрочном периоде», — заявил глава государства.