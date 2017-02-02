Киев, 2 февраля, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Украинский политтехнолог Сергей Гайдай в эфире ток-шоу «Люди. Hard Talk» предложил пойти по пути «реформ» Грузии, когда президентом там был Михаил Саакашвили, и полностью отменить пенсии в стране.

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По его словам, Саакашвили смог решиться «на этот крайне непопулярный шаг». Он напомнил, что есть огромное количество государств, в которых вообще нет пенсий.

«Скорее всего, нам надо так и поступить, чтобы у нас не было пенсий. Как это грузины сделали», — сказал политтехнолог.