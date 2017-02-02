Владивосток, 2 февраля, 2017, 14:53 — ИА Регнум. В 2016 году итальянская компания Lamborghini, выпускающая дорогие суперкары, реализовала в России 25 своих автомобилей. Один из них, Lamborghini Huracan, выпущенный ограниченной серией, приобрел житель Владивостока, сообщает «Автовзгляд».

jingoba Lamborghini

Имя состоятельного владивостокца не называется, однако известно, что автомобиль обошелся ему в 13 млн рублей. Обладателями большей части остальных итальянских суперкаров стали жители столичного региона.

Модель Huracan дебютировала на Женевском автосалоне в 2014 году. Суперкар оснащен атмосферным двигателем, выдающим 610 л. с мощности при 560 Нм крутящего момента. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды и способен достичь скорости 325 км/ч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшем году в России было продано около 1,2 тыс. новых люксовых автомобилей. Наиболее популярна в сегменте модель Mercedes-Benz Maybach S-Class, которую приобрели 684 жителя страны. Далее идут Bentley (318 штук), Rolls-Royce, (110 шт), Ferrari (32 единицы), Lamborghini (25 единиц), Maserati (17 штук) и Aston Martin (5 автомобилей).

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